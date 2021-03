Windows Server 2022 disponibile in anteprima

3 Marzo 2021 – 13:49

Microsoft ha annunciato la disponibilità per gli Insider della preview di Windows Server 2022 (LTSC) con importanti novità in termini di sicurezza.

