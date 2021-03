Questo pannello solare spaziale può spedire energia sulla Terra con le microonde

3 March 2021 – 11:23

I tecnici del Pentagono hanno ideato un piccolo pannello solare da inviare nello spazio per lasciare che raccolga energia solare da lì spedendola poi sul nostro pianeta sotto forma di microonde. Il sistema è in lavorazione ormai da anni, ma ora è stato sperimentato per la prima volta con successo.

Fonte: Fanpage Tech