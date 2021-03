Pulizie di primavera, con eBay il salvadanaio fa i salti di gioia

3 March 2021 – 10:39

È quasi primavera, e regolari scattano le grandi pulizie: questo lo spostiamo, questo lo teniamo, questo lo buttiamo… Anzi, no: c’è un modo migliore per fare spazio in casa e fare un favore all’ambiente, evitando di far diventare rifiuti oggetti che qualcun altro vorrebbe. Ed è venderli su eBay, monetizzando le pulizie di primavera e facendo felice il proprio salvadanaio. E quest’anno è ancora meglio, con zero commissioni.

Fonte: Fanpage Tech