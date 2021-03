Nasce la community Oppo Crew e cerca creativi e appassionati tech

3 Marzo 2021 – 15:44

(Foto: Oppo)C’è tempo fino al prossimo 31 dicembre 2021 per entrare a far parte della Oppo Crew, la nuova community aperta ad appassionati di tech e del brand che raccoglie creativi del web come Instagrammer, TikToker, Youtuber e Twitcher.

Le candidature sono già aperte sul sito ufficiale Oppo Crew, sarà necessario compilare un breve form con i propri dati e soprattutto raccontare le proprie passioni e motivazioni per diventare un membro della community. Oppo premierà gli utenti che si saranno meglio distinti per spirito creativo, energia di condivisione, conoscenza del brand e in generale del mondo della tecnologia.

(Foto: Oppo)“L’obiettivo della Oppo Crew è di creare un gruppo di appassionati che possa diventare un punto di riferimento per chi ama la tecnologia e il mondo Oppo – ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di Oppo Italia. – I membri che entreranno a far parte del programma potranno diventare una delle voci del brand, realizzando contenuti creativi, coinvolgenti e unici da condividere con i propri follower. Insieme alla Oppo Crew vogliamo creare un processo di inclusione a tutto tondo nel mondo innovativo e creativo di Oppo e rendere la partecipazione dei nostri fan più attiva, entusiasmante e appassionante”.

Entrando nella Oppo Crew si potranno provare i prodotti del brand in anteprima, partecipare a eventi esclusivi e a Oppo Fan Meet in tutta Italia e seguire training ufficiali. Ogni membro riceverà un kit di benvenuto con gadget e merchandising Oppo e avrà l’opportunità di raccontare il mondo della tecnologia e dei prodotti Oppo ai propri followers con contenuti come news, recensioni e video sui propri canali social con l’hashtag ufficiale #OPPOCrew.

