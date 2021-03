Mercato PC in crescita nel primo trimestre

3 March 2021 – 16:06

Secondo IDC, nel primo trimestre 2021 sono previste consegne per oltre 94 milioni di computer con un incremento del 39% rispetto all’anno scorso.

The post Mercato PC in crescita nel primo trimestre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico