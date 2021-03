Marte: Perseverance ha la stessa CPU dell’iMac G3

3 March 2021 – 10:33

A bordo del rover Perseverance a spasso su Marte c’è il processore PowerPC 750, lo stesso presente nell’iMac G3 lanciato da Apple nel 1998.

Fonte: Punto Informatico