Il videogioco più difficile di sempre: nemmeno l’intelligenza artificiale riesce a vincere

3 March 2021 – 12:03

(Foto: Qwop)È impossibile dare una risposta più che certa alla domanda su quale sia il videogioco più difficile di tutti i tempi perché sono troppi i parametri da considerare. Ma se si volesse sceglierne uno che metta insieme comandi ultra complicati, possibilità di perdere tutto per un minimo errore e, soprattutto, in grado di generare la massima frustrazione allora Qwop vincerebbe a mani basse.

Per chi non lo conoscesse, Qwop è un solo apparentemente banale giochino di corsa online nato in flash nel 2008 e ora disponibile nel formato html 5.0 da pc o anche da mobile. È stato sviluppato da Bennett Foddy ed è apparso anche in una puntata di The Office e in diversi episodi dello show nipponico Angry New Party. Il nome riprende le lettere dei tasti utilizzati per far muovere l’atleta virtuale il più velocemente possibile lungo una pista di 100 metri. Tutto qui? Sì, ma il (grosso) problema è che è necessario controllare i muscoli di cosce e polpacci di entrambe le gambe per generare un moto il più possibile stabile e rapido; in tutto questo, l’omino è molto dinoccolato e si devono considerare le leggi della fisica, gravità in primis. Un’impresa difficilissima.

Servono ore e ore di pratica anche solo per riuscire a prendere il giusto ritmo e tentare quantomeno di raggiungere miracolosamente il traguardo. Inutile specificare che ci sono gamer che hanno preso la cosa molto seriamente e si sono impegnati nei cosiddetti speedrun ossia competizioni di velocità certificate online. L’attuale record – registrato appena un mese fa, peraltro – è del giapponese gunmaneko con 48 secondi e 340 millesimi. Ecco il video, si può notare come l’utente riesca a generare ampie falcate, tanto da abbattere anche l’ostacolo ai 50 metri senza rallentare e infine a tuffarsi sulla linea:



Il passo successivo era scontato: se un umano può padroneggiare la tecnica, allora lo può fare anche un’intelligenza artificiale, magari abbassando i tempi a livelli impensabili. E invece no: Wesley Liao ha istruito un’intelligenza artificiale a giocare a Qwop sfruttando il machine learning per migliorare man mano nei tentativi, ricordando i giusti movimenti e tralasciando quelli che causavano errori. I primi esperimenti hanno portato l’IA a raggiungere il traguardo, ma con tempi molto alti.



Così, si è dato in pasto al sistema i video di gameplay dei migliori giocatori umani e l’IA ha compreso di dover sistemare qualche particolare, come l’ampiezza della falcata. Ma anche così non è stato sufficiente e il miglior crono è stato di 1 minuto e 8 secondi, quanto basta per entrare nella top 10 mondiale, ma ben venti secondi dietro il primatista.

Volete provare Qwop e perdere la pazienza? Ecco il sito ufficiale del gioco.

