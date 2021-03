Il lettore SumUp Air in offerta a soli 19,99 euro

3 Marzo 2021 – 13:49

Ideale per accettare pagamenti digitali ed elettronici, anche tramite smartphone, il lettore SumUp Air oggi è proposto in sconto su eBay.

The post Il lettore SumUp Air in offerta a soli 19,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico