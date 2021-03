FedEx sarà carbon neutral entro il 2040

3 March 2021 – 18:03

La società ha definito gli step che la porteranno da qui ai prossimi due decenni ad abbattere l’impatto della propria attività sull’ambiente.

The post FedEx sarà carbon neutral entro il 2040 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico