Epic Games ha comprato il team di sviluppo di Fall Guys: cosa cambia per i giocatori

3 March 2021 – 13:19

La nuova acquisizione da parte di Epic Games porterà diverse novità sul popolare Fall Guys. Tutti i dettagli sono riportati nel comunicato ufficiale rilasciato dal collettivo Mediatonic sul proprio blog, in cui oltre a celebrare l’evento, viene dato spazio ai futuri aggiornamenti, come una versione di gioco per Nintendo Switch e Xbox.Continua a leggere



La nuova acquisizione da parte di Epic Games porterà diverse novità sul popolare Fall Guys. Tutti i dettagli sono riportati nel comunicato ufficiale rilasciato dal collettivo Mediatonic sul proprio blog, in cui oltre a celebrare l’evento, viene dato spazio ai futuri aggiornamenti, come una versione di gioco per

Continua a leggere La nuova acquisizione da parte di Epic Games porterà diverse novità sul popolare Fall Guys. Tutti i dettagli sono riportati nel comunicato ufficiale rilasciato dal collettivo Mediatonic sul proprio blog, in cui oltre a celebrare l’evento, viene dato spazio ai futuri aggiornamenti, come una versione di gioco per Nintendo Switch e Xbox.

Fonte: Fanpage Tech