È in arrivo un’altra produzione tratta da un racconto di George RR Martin

3 March 2021 – 17:45

Dopo l’exploit ormai decennale di Game of Thrones, George R. R. Martin è davvero uno degli scrittori più ambiti dal mondo televisivo. Il suo impegno per il piccolo schermo è certamente indirizzato soprattutto all’espansione di quell’universo di Westeros che ha introdotto nella sua saga (ancora non completata) delle Cronache del ghiaccio e del fuoco: Hbo ha messo in cantiere ufficialmente già due spin-off, House of The Dragon e Tales of Dunk and Egg, e molti altri progetti saranno probabilmente annunciati presto. Ma l’opera di Martin non si esaurisce con le vicende del Trono di spade, anzi, la sua carriera molto prolifica abbraccia parecchi altri generi e numerose altre storie.

È notizia di queste ore, per esempio, che Netflix sta lavorando a un film tratto da Sandkings, racconto pubblicato nel 1979 da Martin su una rivista di fantascienza e che ha ricevuto riconoscimenti importanti come i Premi Hugo e Nebula prima di venire inserito in diverse raccolte dell’autore (in Italia è stato tradotto come I re di sabbia nella raccolta omonima). La trasposizione sarà diretta da Gore Verbinski, già dietro alla cinepresa di The Ring e dei primi capitoli dei Pirati dei Caraibi; mentre la sceneggiatura sarà adattata da Dennis Kelly, il creatore della serie fantascientifica britannica Utopia, di cui si è recentemente vista una versione americana su Amazon Prime Video.

Sandkings ruota attorno a un ricco playboy di nome Simon Kress, collezionista di animali esotici che acquista un terrario popolato da strane creature dalla forma di insetto divise in quattro colonie, le quali si sfidano costruendo castelli di sabbia rivali; un giorno, però, usciranno dalla teca e invaderanno la casa di Simon, mentre i loro istinti famelici si intensificheranno in maniera terrificante. Non è la prima volta che questo racconto viene portato sullo schermo, c’era già stato un adattamento di Showtime nel 1995. Lo stesso Martin ha già collaborato con Netflix per la serie Nightflyers, cancellata però dopo una stagione.



