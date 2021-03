Cosa mangeremo su Marte?

3 March 2021 – 12:03

La Nasa, in tandem con l’Agenzia spaziale canadese, sta provando a mettere a fuoco gli scenari futuri dell’esplorazione spaziale, e in particolare l’eventualità che l’essere umano colonizzi nei prossimi anni altri pianeti, a partire da Marte.

È così che è nata la Deep Space Food Challenge, un modo per promuovere la partecipazione di tutti, cittadini compresi, e sviluppare nuove soluzioni per l’alimentazione nello spazio lontano, e di lunga durata. Una sfida che finora era limitata ai viaggi sulla Stazione spaziale internazionale, dove gli astronauti trascorrono al massimo alcuni mesi: nel prossimo futuro, questo tempo potrebbe invece allungarsi fino a diversi anni. E non basterà portare con sé gli ingredienti per un buon piatto: sono necessarie soluzioni innovative per avere avere anche acqua ed energia a sufficienza per la trasformazione dei cibi. Questo sopra è il video di presentazione della challenge: ovviamente, chi ha idee si faccia avanti.

(Credit video: Nasa’s Marshall Space Flight Center)

