Christopher Lloyd di Ritorno al futuro va alla ricerca delle vere DeLorean

3 March 2021 – 12:00

Ci sono alcuni modelli di auto che sono divenuti celebri proprio per i film in cui sono comparsi: fra questi sicuramente c’è la DeLorean, che nel vero mercato automobilistico ha avuto una vicenda travagliata, ma sul grande schermo è rimasta per sempre immortalata nella saga di Ritorno al futuro. Ora uno dei protagonisti, Christopher Lloyd (alias Doc), è pronto per un’avventura on the road legata proprio a quei veicoli così impressi nella nostra memoria. Insieme al conduttore Josh Gates, infatti, sarà al centro di una nuova produzione della piattaforma streaming Discovery+ intitolata Expediction: Back to the Future. L’obiettivo dell’improbabile duo: recuperare l’auto utilizzata nelle riprese della prima pellicola del 1985, ma non mancheranno le sorprese.

La DeLorean originale è attualmente custodita al Peterson Automotive Museum di Los Angeles, appunto dedicato alle auto più famose della storia, ma Lloyd e Gates scopriranno presto che per la realizzazione del film sono stati realizzate altre sette versioni. L’inedita coppia si metterà sulle loro tracce, con l’obiettivo di portarne uno al co-protagonista Michael J. Fox, l’indimenticato interprete di Marty McFly. Nel farlo s’imbatteranno in numerose curiosità e tantissimi fatti inediti, mentre faranno un vero e proprio viaggio nel passato intervistando esperti di DeLorean, collezionisti e fan accaniti della saga cinematografica.

Oltre a Fox, nei vari episodi compariranno altri attori che avevano partecipato ai film di Ritorno al futuro, come Lea Thompson, Donald Fullilove, James Tolkan (che si vede anche nel promo, sempre caratterizzato dalla severità tipica del suo personaggio, il preside Strickland), Harry Waters Jr., ma anche lo sceneggiatore Bob Gale, che aveva scritto la sceneggiatura del primo titolo insieme al regista Robert Zemeckis. Non è la prima volta che il cast della saga di culto si ritrova ultimamente, dato che lo scorso maggio aveva partecipato a una reunion virtuale organizzata su YouTube da Josh Gad. Expediction: Back to the Future arriverà su Discovery+ il 15 marzo.

