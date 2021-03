Amazon, 100 mila euro per la startup dell’anno

3 March 2021 – 10:40

Amazon mette 100 mila euro in palio per la startup che saprà farsi apprezzare dalla giuria del Launchpad Innovation Awards 2021: aperte le candidature.

Fonte: Punto Informatico