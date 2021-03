Volvo produrrà solo auto elettriche entro il 2030

2 Marzo 2021 – 13:49

L’automaker di Göteborg definisce l’impegno come ambizioso e necessario per soddisfare una domanda del mercato in costante crescita.

