TP-Link M7200, router mobile in offerta su Amazon

2 Marzo 2021 – 19:49

Il router mobile TP-Link M7200 che consente la connessione tramite rete 4G è in vendita su Amazon al prezzo scontato di 42,99 euro.

The post TP-Link M7200, router mobile in offerta su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico