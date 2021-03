TikTok ha un nuovo consiglio che si occuperà della sicurezza dei suoi utenti europei

2 March 2021 – 14:34

(immagine: TikTok)TikTok ha presentato il Safety Advisory Council per l’Europa, un consiglio formato da personalità del mondo accademico, della società civile e membri di organizzazioni che avranno il compito di supervisionare le regole della piattaforma e la sua moderazione dei contenuti per garantire la sicurezza degli utenti di TikTok.

Il consiglio di sicurezza di TikTok sarà composto inizialmente da 9 membri. Ognuno di essi metterà sul tavolo la propria esperienza per consentire a TikTok di sviluppare nuove linee guida e di individuare le future necessità della community della piattaforma. Ogni aderente al gruppo condividerà la propria visione sulle policy della piattaforma e le regole per la moderazione dei contenuti, con ricadute sia a livello comunitario che sul mercato globale dell’applicazione di ByteDance.

Siccome TikTok continua a crescere assieme ai suoi utenti, è possibile che in futuro la piattaforma debba affrontare nuove sfide che riguardano la sicurezza dei suoi utenti: per questo TikTok ha fatto sapere che il Safety Advisory Council ha già in programma di accogliere nuovi membri provenienti da tutta Europa, per aggiungere le loro competenze agli sforzi del consiglio.

Tra le personalità che sono entrate a far parte del consiglio di sicurezza di TikTok spiccano i nomi di Alex Holmes, vice amministratore delegato dell’organizzazione no-profit britannica The Diana Award e della relativa iniziativa Anti-Bullying Ambassadors, che coinvolge genitori ed educatori in sforzi contro il cyberbullismo; Ethel Quayle, professoressa di psicologia clinica forense presso la School of Health in Social Science dell’Università di Edimburgo e direttore del progetto Copine, nato per contrastare le reti di pedofili online, e Robin Sclafani, direttrice dall’associazione Ceji, impegnata nel monitoraggio, nella prevenzione e nella risposta ai crimini d’odio.

La mossa di TikTok ricalca quella di Facebook, che l’anno scorso ha creato il suo Oversight Board per risolvere le controversie riguardo la moderazione dei contenuti e suggerire possibili linee guida per affrontare i problemi della piattaforma.

“Siamo onorati che personalità leader di questa caratura abbiano accettato di entrare nel nostro nuovo Safety Advisory Council”, ha dichiarato Julie de Bailliencourt, Head of Product Policy di TikTok per l’Europa. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di utilizzare la loro esperienza per continuare a garantire che TikTok sia un posto sicuro, in cui tutti possono esprimersi e portare allegria e creatività”.

