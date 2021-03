Sanremo, i momenti più surreali nella storia del Festival

2 March 2021 – 6:00

“Quest’anno al centro di tutto ci sarà la musica”. Quante volte, avvicinandoci al Festival di Sanremo, abbiamo sentito questa frase? L’edizione 2021 parte oggi ed è – per i motivi che conosciamo – la più eccezionale di sempre, al punto che questa volta ci crediamo per davvero che al centro ci sia la musica. Il cast è particolarissimo e i brani in gara – a un primo ascolto – hanno il loro perché. Ma da sempre il palco dell’Ariston è soprattutto un evento televisivo con un ricco contorno di gossip, fuori programma, incidenti e polemiche. Così è diventato spesso un teatro dell’assurdo. Qui trovate i 10 momenti più surreali della storia del Festival della Canzone italiana.

Gianmarco Tognazzi, Paola Dominguin, Rosita Celentano e Danny Qinn, Sanremo 198910. La farfallina di Belen

https://www.youtube.com/watch?v=tvbWl9QBlDw

Belen Rodriguez ha presentato Sanremo nel 2012 e una sera si è presentata con uno spacco vertiginoso che lasciava scoperto, in una posizione strategica, un piccolo tatuaggio a forma di farfalla. Per giorni non si è parlato d’altro. Ci si chiedeva, per dirla citando il famoso film di Carlo Vanzina: sotto il vestito niente? Ma il caso Belen è solo l’ultimo di una serie di sguardi sul corpo femminile che hanno infiammato le settimane della kermesse: per ben due volte al centro dei riflettori c’è stata Anna Oxa, prima per una tutina attillatissima (negli anni ’80), poi per un tanga che spuntava dai pantaloni (nei ’90 Novanta).

9. La festa per Elton John… senza Elton John

https://www.youtube.com/watch?v=JHZZGlUeAuU

Festival 1995: il conduttore Pippo Baudo ha preparato tutto per accogliere il superospite Elton John. La festa per lui è organizzata. L’orchestra suona divertita Crocodile Rock e Anna Falchi e Claudia Koll portano allegre la torta in suo onore. Solo a quel punto, cioè a mezzanotte, l’annuncio. “Questo grande artista, stasera alle nove, è arrivato a Nizza, ci ha chiamato e ci ha detto: ‘non voglio più venire’”. A metà strada tra Nizza e Sanremo, torna a Londra. “Noi siamo più gentlemen di un gentlemen inglese”, le parole di Baudo, con il sottotesto del suo classico “Non me lo dovevi fare”.

8. I Placebo “posseduti”



Che poi, probabilmente, la colpa è anche dei manager. Alle grandi star dicono: “Vai, è un festival figo”, ma certi artisti hanno un altro concetto di festival, più vicino a quello di Reading, Glastonbury, Coachella… Morale: arrivano all’Ariston e si trovano il pubblico imbalsamato. È quello che è successo ai Placebo, anno 2001. Cantano la loro Special K, si sentono ignorati, sbroccano e cominciano a spaccare le chitarre contro gli amplificatori (lo facevano anche gli Who, ma erano altri tempi e altri contesti), concludendo l’esibizione con un beffardo inchino di Brian Molko. Fischi assicurati e Raffaella Carrà, incredula, che torna sul palco dicendo: “Saranno stati posseduti da Eminem”. Che era il grande spauracchio di quell’edizione. E invece è arrivato e si è comportato benissimo.

7. Il flop dei figli d’arte



Al termine dell’era Pippo Baudo, la Rai cerca nuova strade. Nel 1988 affida la conduzione a Miguel Bosè e a Gabriella Carlucci. L’anno dopo, forse, osa troppo scegliendo un quartetto di giovani figli d’arte: Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, che infarciscono la kermesse di gaffe memorabili. Pare che avrebbero dovuto esserci Renato Pozzetto oppure Renzo Arbore o, ancora, Enrico Montesano a fare la parte del leone sul palco, affiancati dai ragazzi, ma hanno rifiutarono tutti e tre, e così i quattro diventano i conduttori. Il risultato: una piccola galleria degli orrori. Per capirci: Paola Dominguin, presentando Piove, la sigla di quell’edizione, dice che è cantata da Renato Modugno. A ogni modo, il Festival viene vinto da Anna Oxa e Fausto Leali con Ti lascerò e regala alcune perle come Almeno tu nell’universo di Mia Martini e Cosa resterà degli anni ’80 di Raf.

6. L’ultima volta di Beppe Grillo



Ce lo siamo quasi dimenticato, ormai che è un leader di un movimento politico, ma Beppe Grillo era un comico. Il migliore stand-up comedian su piazza. La Rai lo aveva sospeso dopo la serata di Fantastico 1986 per la famosa battuta sui socialisti (Craxi e Martelli sono in Cina, e uno dice all’altro: “Qua c’è un miliardo e sono tutti socialisti”. “Ma allora, se son tutti socialisti, a chi rubano?”). Lui era rientrato in scena proprio al Festival, prima nel 1988 e poi nel 1989, dove non si regolò proprio. Ne aveva per tutti: “Sono stato al funerale di Hirohito in Giappone, in confronto a Sanremo è il Carnevale di Venezia. C’era anche Cossiga… appena lo hanno visto hanno detto: ‘chi dobbiamo seppellire’?”. Gli altri suoi bersagli: il funzionario Rai Biagio Agnes, i giornalisti, il patron Adriano Aragozzini (“ha la faccia di una guardia di confine bulgara”), addirittura per lo sponsor Barilla. Sarebbe stata la sua ultima volta all’Ariston. E l’ultima volta in Rai.

5. Vasco Rossi “che se ne frega di tutto sì”



Negli anni ’80, a Sanremo, si cantava in playback. Freddie Mercury, per esempio, non apprezzava. Idem Vasco Rossi. Nel 1983 portava sul palco dell’Ariston Vita spericolata, che sarebbe diventata una delle sue hit più famose. L’esibizione, appunto, nasceva in playback. Eppure il rocker ha cantato dal vivo, eccome, anche sbagliando, con il suo stile inconfondibile, una verità e un’aderenza al brano uniche. Dunque, restava in playback tutto il resto, la musica e i cori. Così, nel momento in cui Vita spericolata sembrava fermarsi, prima del ritornello finale, Vasco abbandonava la scena. Non si è mai saputo se sia stato un gesto di protesta o un momento di confusione… È arrivato penultimo. Il resto è storia.

4. Loredana Bertè “incinta”



Quando, nel bel mezzo di una scena de Lo chiamavano Jeeg Robot, lo Zingaro di Luca Marinelli intona Non sono una signora, in sala scoppia il tripudio. Questo per dire che Loredana Bertè è patrimonio della nostra cultura pop. A metà degli anni ’80 ha già inanellato una serie paurosa di hit. Al Festival tradizionalista del 1986 porta Re, una canzone scritta da Mango, affascinante ma non immediata, tra reggae e rock. Ma a passare alla storia è il look con cui, il 13 febbraio, va in scena: un vestito di pelle nera aderente, la gonna cortissima e un finto pancione, come se fosse incinta. Si tratta di una provocazione, certo, per (di)mostrare che una donna in dolce attesa non è una malata che deve stare a letto, può cantare, ballare, divertirsi. L’esibizione successiva vuole sottolineare un altro momento chiave: il matrimonio, e ovviamente Loredana è una sposa in nero. Arriva solo nona, e pare che la casa discografica inizi a scaricarla proprio da lì.

3. Il Festival “truccato”



Mario Appignani, per tutti Cavallo Pazzo, è stato attivista, disturbatore pubblico, contestatore del sindacalista Luciano Lama alla Sapienza di Roma. All’edizione di Sanremo del 1992 decide di andare in scena, avvisando addirittura con anticipo della sua comparsa. “Questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali”, riesce a dire. Invece arriva sul podio dei big Luca Barbarossa con il brano Portami a ballare (Aleandro Baldi e Francesca Alotta con Non amarmi per la sezione Novità). In seguito Appignani ha sostenuto che fosse stato tutto organizzato con la regia di Pippo Baudo.

2. Il tentato suicidio



Ma l’impensabile, in diretta tv, sarebbe accaduto tre anni dopo. È il Sanremo del 1995, la serata finale del 23 febbraio, in sala si leva un brusio. Le telecamere si rivolgono verso la galleria: c’è un uomo seduto sul bordo e minaccia di buttarsi di sotto. Il conduttore Pippo Baudo non si perde d’animo e in pochi secondi è lì, sulla balaustra. “Qual è il motivo?”. “Sono disperato”, gli risponde. “Ti aiuterò”, lo rassicura. “Non ti faccio arrestare. Hai la mia parola d’onore”. Pino Pagano, anni dopo, avrebbe ammesso che aveva fatto tutto solo per attirare l’attenzione. Dalla vicenda ne esce un presentatore totalmente padrone della situazione che da un lato dimostra la sua umanità e dall’altro il suo essere un professionista impeccabile, disposto ad agire in prima persona per portare a termine lo spettacolo.

1. L’uscita di scena di Bugo

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”. All’una e cinquanta di una sonnolenta penultima serata di Sanremo 2020 Morgan intona queste parole, cambiando il testo originale della canzone con cui gareggia insieme a Bugo. Quest’ultimo abbandona il palco. Il primo, allora, si chiede attonito: “Che succede?”, diventando per sempre un meme. Solo a posteriori realizziamo che è un grande momento di arte situazionista, una pièce non scritta ma improvvisata come nella Commedia dell’Arte, con i due artisti destinati a diventare maschere eterne. E il simbolo di un’era ancora felice, di un’Italia ancora all’oscuro dalla pandemia e dal lockdown, dalla chiusure dei teatri, dei cinema e dei concerti.

