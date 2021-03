Samsung Galaxy S21 Ultra scatta foto peggiori di S20 Ultra

(Foto: Samsung)Samsung Galaxy S20 Ultra vs S21 Ultra, chi scatta foto migliori? Si dice spesso che il peggiore rivale di un nuovo smartphone sia la generazione precedente, visto che il miglioramento a livello estetico e di hardware non è più così evidente come qualche anno fa, mentre il prezzo del vecchio modello risulta molto più conveniente. Spesso, le uniche differenze degne di nota risiedono nel compartimento fotografico, ma la sorpresa è dietro l’angolo: nel caso dell’ammiraglia coreana, infatti, il modello del 2020 sembra battere quello del 2021.

Contrariamente a molti recensori di tutto il mondo, a stabilirlo è il risultato dell’analisi di uno degli organi più attendibili del segmento come DxOMark. Secondo il team, S21 Ulta mette sì sul piatto un hardware aggiornato e fotocamere migliorate, ma S20 Ultra si dimostra più solido sia in ambito fotografico sia in quello video. I numeri parlano chiaro: S21 Ultra si è fermato ad appena 121 punti, molto indietro nel ranking, con S20 Ultra a guardarlo dall’alto dei suoi 126 che fa da media con i 128 punti nelle immagini (così come S21 Ultra), ma con video a 106 vs 98 e soprattutto zoom con 88 vs 76.

(Foto: DxOMark)Il pareggio lato foto è significativo perché sulla carta la differenza sarebbe dovuta essere evidente. Ma ancora più eclatante è il risultato nello zoom: secondo DxOMark, le due ottiche da 3x e 10x di S21 Ultra non sono così sorprendenti e anzi la singola da 5x di S20 Ultra crea immagini con meno artefatti e rumore ed è dunque più prestante. Nel video, il team si è concentato sulla qualità 4k a 60 fps e ha assegnato lo stesso punteggio dell’economico Pixel 4a, con il problema principale nella stabilizzazione ottica non perfetta come da aspettative.

Ecco le nostre recensioni di Samsung Galaxy S20 Ultra e quella di S21 Ultra.

