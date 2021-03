Quanto è cresciuto il fatturato di Zoom nel 2020

Facade with sign at headquarters of videoconferencing, remote work, and webinar technology company Zoom (ZM) in the Silicon Valley, San Jose, California, March 28, 2020. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Nell’ultimo anno fiscale il fatturato di Zoom è cresciuto del 326% rispetto a quello precedente, toccando i 2,6 miliardi di dollari, ma gli utili operativi fanno registrare percentuali di crescita rispetto al mondo pre-pandemico ancora più alte e la corsa della piattaforma di videocall potrebbe non finire qui. La compagnia di San José prevede un fatturato totale di 3,7 miliardi di dollari circa per il prossimo anno fiscale, il che rappresenterebbe un ulteriore crescita del 42%. Inoltre, dopo aver reso note le prestazioni del quarto trimestre (che per Zoom finisce il 31 gennaio di ogni anno), le azioni dell’azienda californiana sono salite il primo marzo dell’11% nel trading serale grazie a risultati migliori del previsto: fatturato di 882,5 milioni di dollari (+369%) e utile per azione di 0,87 centesimi di dollaro, in aumento rispetto ai 5 centesimi nello stesso periodo di un anno fa.

Un altro dato significativo, che segna la differenza con il passato, è il risultato operativo del trimestre novembre 2020-gennaio 2021: 256,1 milioni di dollari di utile, contro i 10,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, quando Zoom iniziava a essere utilizzato più intensamente con l’emergere del virus in Cina. Lo stacco è ancora più evidente considerando l’intero anno: 659,8 milioni di dollari di utile operativo nel 2021 contro i 12,7 milioni di dollari di utili per l’anno fiscale 2020.

Così, a fine anno, Zoom si ritrova con 467.100 clienti con più di dieci dipendenti, circa il 470% in più rispetto all’anno scorso e il totale di disponibilità liquide, mezzi equivalenti e titoli negoziabili è di 4,2 miliardi di dollari. La compagnia si dichiara aperta ad acquisizioni “ma non abbiamo ancora trovato il giusto match”, spiega il responsabile finanziario Kelly Steckelenberg a Cnbc. “Il quarto trimestre ha segnato la forte chiusura di un anno senza precedenti per Zoom”, spiega il fondatore e amministratore delegato, Eric Yuan: “La nostra capacità di risposta ed esecuzione rapida ha portato a buoni risultati finanziari per tutto l’anno”.

