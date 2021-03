Dopo il caso Gamestop, Robinhood è pronta a quotarsi in Borsa

2 March 2021 – 14:48

L’app di trading Robinhood (foto uff. stampa)La piattaforma americana per il trading online Robinhood starebbe progettando la quotazione in Borsa a New York con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) riservata, ed entro marzo potrebbe presentare i documenti all’autorità di controllo statunitense Sec, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Le discussioni con i sottoscrittori intermediari sarebbero già iniziate, in merito all’ipotesi, ma non ci sarebbe ancora alcuna data sicura. La notorietà di Robinhood è esplosa con il fenomeno delle speculazioni sul titolo GameStop, tuttavia l’Ipo sarebbe stato un obiettivo già dall’anno scorso, almeno. Appena a settembre, dopo un round di finanziamento di 460 milioni di dollari, l’app di brokeraggio era stata valutata 11,7 miliardi di dollari.

Una prima tranche dell’Ipo convertirà i finanziamenti in capitale in base a una valutazione di 30 miliardi di dollari, o con uno sconto del 30% sulla valutazione data dal mercato, nel caso in cui questa fosse inferiore. Robinhood l’anno scorso avrebbe ingaggiato Goldman Sachs per condurre i preparativi di un’Ipo sulla base di una valutazione di oltre 20 miliardi di dollari, secondo Reuters. Ora, a quanto pare, la compagnia starebbe considerando di vendere alcune quote direttamente ai suoi stessi utenti nel corso dell’Ipo, secondo Bloomberg, fatto inconsueto poiché i retailer di solito non acquistano al prezzo di offerta, ma possono investire a partire dal primo giorno di scambi.

All’inizio del 2021 la sua notorietà è esplosa con il fenomeno GameStop, tanto da dover raccogliere 3,4 miliardi di dollari aggiuntivi dai propri finanziatori in una crisi di liquidità per rimpinguare il collaterale a garanzia delle transazioni in camera di compensazione, su richiesta della clearing house Dtcc. Robinhood, che è un broker regolato dall’autorità americana Finra, da allora ha affrontato una serie di inchieste regolatorie, compresa un’audizione al Comitato dei servizi finanziari del Congresso. Inoltre, sono state presentate circa 90 cause legali e class action in tutti gli Stati Uniti da investitori retail che, nel corso dello short squeeze su GameStop, si sono visti limitare le possibilità di acquisto di 50 titoli. Quasi metà del business di Robinhood proviene dal pagamento ottenuto per flusso di ordini , consegnati per l’esecuzione a operatori di mercato come Citadel, il maggiore negli Stati Uniti.

