COVID-19 e fake news: Twitter bloccherà l’account

2 March 2021 – 12:45

Twitter ha iniziato ad etichettare i contenuti falsi e fuorvianti sul vaccino e a bloccare gli account in caso di ripetute violazioni delle regole.

The post COVID-19 e fake news: Twitter bloccherà l’account appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico