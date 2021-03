Un chirurgo ha partecipato a un’udienza in tribunale su Zoom mentre operava un paziente

1 Marzo 2021 – 14:29

Un chirurgo di Sacramento che si è presentato in udienza dalla sala operatoria, completamente lavato, vestito e pronto per un'operazione. L'incontro è stato annullato e riprogrammato dai funzionari del tribunale, ma oltre al procedimento legale rimasto in sospeso il medico dovrà ora affrontare un'indagine partita dal suo ordine professionale.



Fonte: Fanpage Tech