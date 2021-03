L’italiano Reynor è il nuovo campione del mondo di Starcraft 2

1 Marzo 2021 – 18:04

(Foto: Intel Extreme Masters 2021)Grande successo per Reynor, nome di battaglia dell’italiano Riccardo Romiti, uno dei volti di copertina dell’ultimo numero di Wired, che è diventato campione del mondo Iem (Intel Extreme Master) su Starcraft 2 a Katowice al termine di un appassionante torneo online. Battuto per 4-2 in finale il coreano Zest che non è riuscito a continuare il filotto del paese asiatico, dominatore delle ultime undici edizioni della competizione.

Una vera e propria cavalcata verso i 65.000 dollari del primo premio per il 18enne del team Qlash, già vincitore di due edizioni di DreamHack Masters, che al termine dei gironi preliminari era giunto secondo alle spalle proprio di Joo “Zest” Sung-wook, poi ritrovato in finale. Nei turni a eliminazione diretta, Romiti ha combattuto duramente contro altri tre coreani. Negli ottavi e quarti di finale è riuscito a rimontare una situazione di svantaggio da 1-2 a 3-2 prima contro Kim “Stats” Dae Yeob poi contro Park “Dark” Ryung-woo. La semifinale è stata ancora più emozionante visto che è passato da 0-2 a 3-2 con uno dei favoriti della vigilia come Cho “Maru” Seong Ju, che ai quarti aveva fatto fuori l’ex-iridato Lee “Rogue” Byeong Yeol con un perentorio 3-0.

La finale si è giocata non più al meglio delle cinque, ma al meglio delle sette sfide e dopo un’iniziale vittoria di Zest, Romiti si è portato sul 3-1 a proprio favore, chiudendo la pratica dopo un altro successo provvisorio del coreano per un 4-2 finale.

Riccardo “Reynor” Romiti, come detto, è stato anche uno dei giovani di copertina dell’ultimo numero di Wired. L’edizione invernale del nostro magazine trimestrale si è concentrata sulla Next Generation con gli under 25 che stanno costruendo il nostro futuro, come la youtuber e attivista lgbt+ Muriel Elisa De Gennaro o Giulio DeAngeli, genio della multidisciplinarità con già quattro lauree all’attivo e impegnato nella ricerca per sconfiggere le malattie neurodegenerative.

