Foto da un’assurda gara di sci per robot

1 Marzo 2021 – 18:05

Si è disputata sulle nevi del Badaling Ski Resort, a circa 75 chilometri da Pechino, la gara di sci Fmb (Fighting My Bots): una competizione che da alcuni anni raccoglie aziende e startup impegnate nello sviluppo di robot e intelligenze artificiali, pronte a far sfidare le proprie creazioni in una disciplina umana, molto umana: lo sci.

Una competizione che oscilla tra assurdità e avanguardia: è grazie anche a iniziative come questa, infatti, che si ottengono importanti risultati sul piano delle implementazioni tecnologiche, con ricadute fondamentali in molti campi dell’innovazione. Foto da guardare con un certo sorriso, insomma, senza dimenticare cosa rappresentano per la scienza. Ne trovate una selezione nella nostra gallery di oggi qui in alto.

