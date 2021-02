NVIDIA GeForce RTX 3060, supporto per Resizable BAR

28 February 2021 – 16:00

La tecnologia Resizable BAR, disponibile inizialmente per le GeForce RTX 3060, permette di incrementare il frame rate dei giochi fino al 10%.

