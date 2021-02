LastPass, trovati 7 tracker: ecco come inibirli

28 Febbraio 2021 – 13:49

Alcuni ricercatori hanno trovato ben sette tracker all’interno dell’app LastPass, ipotizzando un’eccessiva invadenza che gli sviluppatori smentiscono.

Fonte: Punto Informatico