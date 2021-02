Deepfake: Tom Cruise, è lui o non è lui? (Spoiler: no)

28 February 2021 – 12:00

Un account TikTok ha condiviso alcuni video con protagonista Tom Cruise: a riprodurre fattezze, movimenti e voci dell’attore sono però gli algoritmi.

