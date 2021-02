Acer CB242, ottimo monitor in sconto su Amazon

28 February 2021 – 16:30

Il monitor Acer CB242Y da 23,8 pollici (1920×1080 pixel a 75 Hz) può essere acquistato in offerta su Amazon al prezzo di 159,90 euro.

The post Acer CB242, ottimo monitor in sconto su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico