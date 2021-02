Vodafone: 1 Gigabit, chiamate incluse e 100€ in regalo

27 February 2021 – 9:30

Vodafone consente di accedere alla propria GigaNetwork senza costi di installazione, a 29,90 euro al mese, con in più un buono Amazon da 100 euro in regalo.

The post Vodafone: 1 Gigabit, chiamate incluse e 100€ in regalo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico