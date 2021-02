StazioneP: la paninoteca robotica Made in Italy

27 February 2021 – 12:00

Un team tutto italiano approccia in modo inedito il concetto di innovazione applicata all’ambito food e progetta la paninoteca robotica.

The post StazioneP: la paninoteca robotica Made in Italy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico