Samsung PM9A3, nuovi SSD per data center

27 February 2021 – 10:00

I nuovi SSD PM9A3 per data center, che Samsung ha iniziato a produrre, offrono il meglio in termini di prestazioni, affidabilità, consumi e sicurezza.

The post Samsung PM9A3, nuovi SSD per data center appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico