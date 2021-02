RedmiBook Pro 14 e 15: schermi Super Retina

27 February 2021 – 13:00

I nuovi RedmiBook 14 e 15 hanno schermi Super Retina, processore Intel Core i5/i7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Fonte: Punto Informatico