No, non esiste nessun video WhatsApp che ti hackera il telefono: è una bufala

27 February 2021 – 10:47

L’ultima notizia falsa che sta diffondendosi su WhatsApp riguarda un presunto video intitolato “India is doing it” o “India lo sta facendo”, che avrebbe il potere di violare il telefono. La minaccia però non è reale: il video non esiste, e il messaggio che lo riguarda è progettato semplicemente per diffondersi come una catena di sant’Antonio.Continua a leggere



L’ultima notizia falsa che sta diffondendosi su WhatsApp riguarda un presunto video intitolato “India is doing it” o “India lo sta facendo”, che avrebbe il potere di violare il telefono. La minaccia però non è reale: il video non esiste, e il messaggio che lo riguarda è progettato semplicemente per diffondersi come una catena di sant’Antonio.

Continua a leggere L’ultima notizia falsa che sta diffondendosi su WhatsApp riguarda un presunto video intitolato “India is doing it” o “India lo sta facendo”, che avrebbe il potere di violare il telefono. La minaccia però non è reale: il video non esiste, e il messaggio che lo riguarda è progettato semplicemente per diffondersi come una catena di sant’Antonio.

Fonte: Fanpage Tech