macOS Big Sur 11.2.2 risolve un grave problema

27 Febbraio 2021 – 13:49

Rilasciato il nuovo aggiornamento per il sistema operativo macOS Big Sur dei computer Mac: risolve un problema legato agli accessori di terze parti.

The post macOS Big Sur 11.2.2 risolve un grave problema appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico