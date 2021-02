I nonni influencer sono le nuove star di Instagram: chi sono e cosa fanno

27 February 2021 – 16:26

Il caso dei granfluencer: utenti che fanno della loro età avanzata un mezzo per rivolgersi ai coetanei e non solo. Come i colleghi più giovani, ammassano centinaia di migliaia di follower su Instagram e guadagnano migliaia di dollari grazie ai contenuti realizzati in collaborazione con le aziende.

Fonte: Fanpage Tech