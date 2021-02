Ciò che c’è da sapere sul nuovo streaming americano Paramount+

27 Febbraio 2021

Non c’è un attimo di tregua nel grande mondo dello streaming. Soprattutto negli Stati Uniti il numero delle piattaforme continua ad aumentare perché in generale tutte le grandi corporation nel mondo dei media si stanno attrezzando per fornire il proprio servizio. Ultima in ordine di tempo è Paramount+, che dal 4 marzo prenderà ufficialmente il posto della già esistente Cbs All Access e farà appunto capo al gruppo Viacom Cbs, che fonde la grande rete americana Cbs con i brand del gruppo Viacom (Mtv, Comedy Central, Nickelodeon ecc.). In questi giorni sono state annunciate tutte le novità, in particolare i numerosi titoli inediti in arrivo nei prossimi mesi.

1. Il catalogo



Forte della propria casa madre, Paramount+ può contare in partenza su un consistente catalogo di serie, programmi e film che derivano dai marchi del gruppo, a partire dalla casa cinematografica Paramount Pictures, dalle produzioni di Cbs Television ma anche dei titoli di canali come Mtv, Comedy Central con le sue commedie, Bet con i suoi programmi rivolti al pubblico afroamericano e Nickelodeon con cartoni e show per i più piccoli. Dal passato, dunque, può avvalersi di una franchise immensa come Star Trek, ma anche di classici cult come MacGyver, Twin Peaks e Csi. Confluiranno nella nuova piattaforma anche le produzioni originali commissionati dalla precedente Cbs All Access, a partire dai tre più recenti spin-off di Star Trek (Discovery, Picard, Lower Decks). Ma torneranno con nuovi episodi anche serie apprezzate come The Good Fight e le comedy No Activity e Why Women Kill, creata dall’ideatore di Desperate Houseviwes Marc Cherry.

2. Nuove serie



Con l’arrivo di Paramount+ però sono state annunciate anche tantissime nuove produzioni. Alcune guardano al passato, come il ritorno di Criminal Minds con dieci nuovi episodi incentrati su un unico caso, oppure adattamenti seriali di film culto come Flashdance o Love Story. Dal mondo del cinema arriverà anche The Offer, miniserie che racconterà il making of del Padrino, così come The Parallax View riprenderà il titolo del 1974 Perché un assassino. Dal successo di Paramount Network Yellowstone arriverà invece lo spin-off 6666 sulla storia del West, mentre Grease: The Rise of the Pink Ladies darà una svolta tutta al femminile al mitico musical incentrandosi sulla sorella di Frenchy, Jane. Fra le novità assolute, invece, una serie d’avventura tratta dalla saga di videogiochi Halo, oppure Land Man, ambientata nel mondo dei pozzi petroliferi in Texas, e Mayor of Kingstown, che tratterà temi scottanti come il razzismo sistemico e le ingiustizie del sistema carcerario. La saga di Star Trek avrà un nuovo capitolo con New Worlds, incentrato sul personaggio del capitano Christopher Pike assieme a Spock, mentre altri film come The Italian Job e L’uomo che cadde sulla Terra (un classico della fantascienza con protagonista David Bowie) avranno nuova vita nel formato a episodi.

3. I revival



L’ondata nostalgica sembra molto potente nell’offerta di Paramount+, tanto che ci saranno diversi recuperi anche nei titoli d’animazione e dedicati ai più piccoli. In generale Nickelodeon aprirà una nuova divisione dedicata al cartone animato Avatar, per produrre nuove declinazioni animate di questo universo narrativo. Ci sarà poi una serie live-action tratta da Dora l’esploratrice, lo stesso destino toccherà a Due fantagenitori, mentre tornerà con un revival la serie teen iCarly. Continuano le avventure di Spongebob con lo spin-off Kamp Koral, con le versioni giovani dei protagonisti, e sono stati poi ordinati anche nuovi episodi della classica serie animata Rugrats. Per non farsi mancare nulla, anche Star Trek darà vita a una versione per più piccoli, l’animata Prodigy. Ma i revival riguardano un po’ tutti i settori, compresi quelli dei reality: d’altronde è stato proprio Mtv a fondare in qualche modo il genere e trent’anni dopo propone The Real World: Homecoming, una rimpatriata newyorchese dei concorrenti della primissima edizione. Torneranno con dei revival anche le serie comiche Frasier con Kelsey Grammer e Inside Amy Schumer, mentre gli irriverenti Beavis & Butt-head avranno un nuovo film tutto loro. Riesumati anche programmi musicali come Unplugged e Yo! Mtv Raps.

4. Film, sport e show



In un mercato estremamente competitivo come quello dello streaming, vince chi riesce a giocare quante più carte possibili. Paramount+ metterà in campo anche una imponente offerta cinematografica, non solo di catalogo ma anche con la promessa di mandare sulla piattaforma film appena usciti nelle sale, dopo una finestra di 30-45 giorni: arriveranno dunque in questo modo A Quiet Place 2, Mission Impossible 7, il film dei Paw Patrol, Top Gun: Maverick, Sonic 2 e Dungeons and Dragons. Grazie ad accordi con Mgm, probabilmente lo stesso destino toccherà al nuovo film di 007, No Time To Die. Per completare l’offerta, però, la piattaforma punterà molto anche sullo sport, detenendo i diritti di sport come il baseball Nfl, i Master di tennis, il basket della divisione Ncca e molto calcio europeo e sudamericano. Spazio poi anche ai generi più diversificati, come l’informazione di 60 Minutes+, spin-off di uno dei più longevi programmi d’attualità americani; il true crime coi documentari The Real Criminal Minds; l’intrattenimento con la competizione canora fra drag queen Queen of the Universe, prodotta da RuPaul.

5. E in Italia?



Insomma Paramount+ debutta con progetti molto ambiziosi e il suo arrivo è destinato a cambiare ulteriormente gli equilibri fra i vari produttori di contenuti televisivi e cinematografici negli Stati Uniti. Un investimento così forte dal punto di vista delle nuove produzioni, molte delle quali giocano sulla forza di un catalogo passato molto solido, porterà a una competizione ancora più agguerrita da parte dei competitor come Netflix, Disney+ ecc. La decisione poi di puntare anche su film di recente nelle sale (in modo analogo ma differente rispetto a quanto fa già Hbo Max, che li manda online il giorno stesso dell’uscita nei cinema) scombinerà ancora di più il modello di distribuzione cinematografica, già colpito dal coronavirus.

In definitiva, il mondo dell’intrattenimento sta cambiando sempre più rapidamente. Ma quanto questo riguarderà anche l’Italia? Difficile dirlo: per ora nei piani di Viacom Cbs c’è un’espansione internazionale che riguarda solo il Canada e l’Australia, e prossimamente anche in Scandinavia e Sudamerica. Nel nostro paese, Viacom Cbs ha raggiunto degli accordi di distribuzione sia con Sky sia con Tim Vision, quindi è probabile per in un primo tempo i suoi nuovi contenuti saranno diffusi su queste piattaforme.

