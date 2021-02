Tutti i nuovi giochi dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch

26 February 2021 – 18:05

(Foto: Game Freak)Non ha deluso le aspettative lo speciale evento Pokémon Presents dedicato alla celeberrima serie che il 27 febbraio compie 25 anni. I milioni di appassionati dei mostriciattoli che hanno scritto la storia di Nintendo potranno godere dei remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente che usciranno nella seconda metà dell’anno e dell’inedito Leggende Pokémon Arceus che farà capolino a inizio 2022, naturalmente entrambi sulla console dei record Nintendo Switch. Durante l’evento è stato mostrato anche un nuovo trailer con il gameplay di New Pokémon Snap.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

https://www.youtube.com/watch?v=FBcwUNg6Z4A

I remake dei gloriosi Pokémon Diamante e Perla vengono ufficializzati per la piattaforma Switch, sfruttando tutte le migliorie della console, le cui vendite non hanno risentito dell’uscita di Ps5 e Xbox Series X. Rispetto agli originali titoli usciti su Nintendo Ds vengono mantenute tutte le caratteristiche salienti dunque la storia, personaggi e mostriciattoli, i Leggendari, il gameplay e le varie dinamiche. L’unica (grossa) differenza è un netto miglioramento grafico.

Leggende Pokémon Arceus

https://www.youtube.com/watch?v=YUW1ZWAq09M

Impressione più che positiva per l’inedito Leggende Pokémon Arceus, che si presenta come un open world ambientato in epoca medioevale nelle terre di Sinnoh tutto da esplorare e da riscoprire sotto una nuova veste grafica. Nel trailer non si mostra più di tanto, ma dalle scene si rivive un’atmosfera molto simile a quella di Zelda: Breath of the Wild, con una natura protagonista e nuove dinamiche di cattura e di combattimenti. Come da titolo, al centro del gioco ci sarà Arceus, la “creatura originaria” e creatore dei Pokémon stessi, secondo la leggenda.



Infine, è stato mostrato un nuovo trailer del già noto New Pokémon Snap, un mix tra un gioco di cattura fotografica e uno di osservazione dei mostriciattoli nei loro ambienti naturali. Qui sopra il video completo dell’evento. Ieri sera anche Sony ha presentato i nuovi giochi Ps5 in arrivo nei prossimi mesi.

