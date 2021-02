Su Twitter potrai farti seguire a pagamento: cosa sono e come funzionano i Super Follow

26 Febbraio 2021 – 20:29

Una nuova funzione battezzata Super Follow consentirà agli utenti di mostrare i propri cinguettii solamente ai fan più accaniti che sono disposti a pagare una quota mensile in denaro per il privilegio. La novità è stata annunciata insieme alle Community, luoghi virtuali che gli utenti potranno creare e frequentare per trovare cinguettii affini alle proprie passioni.

Fonte: Fanpage Tech