St3pNy risponde alla condanna per evasione fiscale: “Non mi sento colpevole”

26 Febbraio 2021 – 14:29

In una clip di circa 3 minuti pubblicata sul sito di proprietà di Google, Stefano Lepri si è rivolto ai suoi seguaci per raccontare loro la sua versione di quanto successo con la giustizia italiana e riportato da numerose testate in tutto il Paese. La condanna in primo grado subita si riferisce a un mancato versamento dell'IVA per circa 76mila euro.

