Samsung migliora le prestazioni delle antenne 5G

26 February 2021 – 13:22

Mobility Enhancer è la nuova tecnologia sviluppata da Samsung che migliora le prestazioni di beamforming dei sistemi Massive MIMO per reti 4G e 5G.

