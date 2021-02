Mini PC MSI Intel i3 8/256GB Wi-Fi 6 a meno 100 euro

26 February 2021 – 21:00

Oggi Amazon propone un’interessante offerta su uno dei mini PC più apprezzati del mercato. Stiamo parlando della serie Cubi di MSI, ed in particolare del Cubi 5 10M con processore Intel Core di decima generazione, ideale sia a casa che in ufficio. Mini PC MSI Cubi 5 10M: caratteristiche tecniche Partendo proprio dal processore […]

The post Mini PC MSI Intel i3 8/256GB Wi-Fi 6 a meno 100 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico