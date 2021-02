La webcam che ti illumina oggi è in offerta

26 Febbraio 2021 – 19:49

Amazon propone uno sconto del 30% su una webcam che ha in dote un peculiare anello luminoso attorno all’obiettivo per ottimizzare l’inquadratura.

The post La webcam che ti illumina oggi è in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico