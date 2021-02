Ecco le prime anticipazioni sulla quinta stagione di Gomorra

26 Febbraio 2021 – 18:04

Sono arrivate le prime immagini della quinta stagione di Gomorra: questo ciclo di episodi in arrivo prossimamente segnerà anche la conclusione della produzione originale Sky tratta dal romanzo di Roberto Saviano e che ha saputo conquistarsi il favore del pubblico di tutto il mondo (di recente ha anche debuttato negli Stati Uniti su Hbo Max ricevendo critiche entusiastiche). Scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, con Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, questi ultimi episodi porteranno a conclusione le vicende dei protagonisti della malavita napoletana. In particolare, il boss Genny Savastano (Salvatore Esposito) dovrà vedersela con il ritorno del suo amico-nemico di sempre, Ciro Di Marzio (Marco D’Amore).

https://www.youtube.com/watch?v=C5sLgzfl19A

Di Marzio, infatti, era stato giustiziato alla fine della terza stagione ma nel film L’Immortale abbiamo scoperto, oltre al suo passato, anche il modo in cui è sopravvissuto. Ora in Lettonia, il temutissimo killer tornerà a ribaltare gli equilibri che si erano faticosamente stabiliti, soprattutto dopo che Savastano era stato costretto alla latitanza in un bunker alla fine degli ultimi episodi andati in onda, ritrovandosi come unico alleato il misterioso boss di Ponticelli, ‘O Maestrale. Protagonisti di questa quinta stagione saranno anche Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

D’Amore farà dunque il suo grande ritorno nella serie ma sarà anche presente in veste di regista dei primi cinque episodi, dopo averne diretti due nella quarta stagione oltre allo stesso film L’Immortale; dietro alla macchina da presa delle ultime cinque puntate, invece, ci sarà Claudio Cupellini, figura storica della serie. Nelle ultime ore, oltre a questi primi dettagli sulla trama e la produzione, sono state diffuse le prime immagini inedite dal set, accompagnate da un video di backstage che potete vedere qui sopra. La quinta stagione di Gomorra debutterà su Sky Atlantic e Now Tv nei prossimi mesi.

