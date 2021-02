Adattatore USB-C a RJ45 Gigabit a meno di 15 euro

26 Febbraio 2021 – 19:49

Amazon propone in offerta un accessorio estremamente economico quanto utile, l’adattatore di TP-Link che trasforma da porta USB Type-C a Gigabit LAN.

The post Adattatore USB-C a RJ45 Gigabit a meno di 15 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico