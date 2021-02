TIM approva il piano triennale Beyond Connectivity

25 February 2021 – 13:08

Il piano triennale (2021-2023) Beyond Connectivity di TIM prevede investimenti per TIMVISION, cloud/edge computing e reti FTTH tramite FiberCop.

