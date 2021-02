Tante foto dal “paese con le onde più alte del mondo”

25 February 2021 – 16:37

“Il paese delle onde più alte del mondo”, è questo il suggestivo claim che accompagna spesso il nome di Nazarè: è proprio nelle acque antistanti al piccolo paesino portoghese, infatti, che sono stati domati dai surfisti alcuni dei cavalloni più alti mai visti. Qui le onde possono raggiungere altezze impressionanti, fino a 30 metri di altezza (l’equivalente di un palazzo a 10 piani): durante le mareggiate invernali, le masse d’acqua atlantiche incanalate nel grande canyon di 230 chilometri di lunghezza e 5 d’altezza a largo della cittadina – che si trova in corrispondenza di un’estremità di questo canyon –, s’imbattono in uno scalino che crea un impressionante salto nel fondale, che passa da alcune migliaia a poche decine di metri. Una particolare caratteristica morfologica che porta l’acqua a scaricare tutta l’energia accumulata formando onde gigantesche in prossimità della costa.

Qui ogni anno, tra novembre e marzo, si ritrovano decine di appassionati da tutto il mondo in cerca dell’onda più alta della stagione – siamo ormai agli sgoccioli della fase più intensa del fenomeno –, vengono celebrate competizioni e si registrano alcune delle performance più suggestive (e pericolose) di questa disciplina: nella nostra gallery di oggi abbiamo raccolto un po’ di scatti degli appassionati in cerca di gloria che stanno sfidando l’oceano in questi giorni.

