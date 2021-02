Sulla nomina di Lucia Borgonzoni (e non solo la sua) decidete voi se piangere o ridere

25 February 2021 – 13:06

Funziona sempre così, guai a farsi troppe aspettative. E infatti a un paio di settimane dal suo insediamento, il cosiddetto “governo dei migliori” a guida Mario Draghi ha tutte le sembianze di un esecutivo dei peggiori, intervallato qua e là da qualche figura affidabile, o almeno apparentemente. Il culmine lo si è raggiunto con la nomina delle scorse ore dei sottosegretari, che ha visto protagonisti personaggi che speravamo la politica potesse aver salutato per sempre.



Foto Cecilia FabianoChe c’era qualcosa che non andava nel nuovo governo, lo si era capito già al momento dell’assegnazione dei ministeri. La riconferma di Luigi Di Maio agli Esteri, noto fino a ora per il suo silenzio assoluto e costante su ogni dossier internazionale di rilievo e per la totale inefficacia della sua azione su temi caldi per l’Italia come la ricerca della giustizia su Giulio Regeni, non è stata una piacevole sorpresa. Così come non lo è stata vedere resuscitare personaggi come Mariastella Gelmini, premiata per la sua distruzione della scuola pubblica con la guida del ministero agli Affari regionali, o il neo-ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che non ha bisogno di presentazioni.

(Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images News)Ma in ogni caso, il peggio doveva ancora arrivare. Ed è arrivato ieri, come dicevamo, con la nomina dei sottosegretari. C’è stata la riconferma di quel Carlo Sibilia che ricordiamo più che altro per averci rivelato lo scoop dell’uomo che non è mai stato sulla Luna; la nomina della leghista Stefania Pucciarelli, in passato autoproclamatasi “razzista” e impegnata sui social in una costante battaglia a suon di ruspe contro gli “zingari”; quel Marco Centinaio che tra urla e indirizzi mail offensivi ancora non è riuscito a superare la vecchia linea leghista fondata sull’odio per i terroni; l’ingresso di Alessandro Morelli, noto per le sue ironie su Silvia Romano dopo la sua liberazione; e poi figure come Giuseppe Moles all’editoria che non ha mai avuto a che fare con l’editoria, o Assuntela Messina all’innovazione tecnologica che ha un curriculum privo di tecnologia.

Forse però la nomina più sorprendente e che chiude al meglio il cerchio del “governo dei migliori”, nel senso di sconfessarne definitivamente la dicitura, è quella della leghista Lucia Borgonzoni alla cultura. L’incarico affidato alla ex candidata presidente del centro-destra alla regione Emilia-Romagna appare un inno al non-sense. Aveva ricoperto quello stesso ruolo durante il governo Conte I, per poi perderlo chissà perché con l’esecutivo giallorosso. Oggi si ritrova lì, lei che come unico legame biografico con la cultura ha una dichiarazione in cui ammette di non leggere un libro da tre anni e che non ha la minima idea di come sia fatta una cartina geografica dell’Italia dal momento che credeva che la sua Emilia-Romagna confinasse con il Trentino e che confondeva Ferrara e Bologna.

Ma non c’è solo un problema di questo tipo nella sua figura. Borgonzoni è il perfetto esempio di quella politica che gioca con l’elettorato a suon di false promesse e proclami, ma che ha a cuore prima e più di tutto la sua poltrona. Durante la campagna elettorale in Emilia-Romagna dello scorso anno aveva giurato che in caso di sconfitta si sarebbe dimessa dal Senato per capeggiare l’opposizione nella sua regione. La sconfitta è arrivata, ma il posto a Roma se l’è tenuto stretto. E ha fatto bene, per la sua carriera si intende, visto che ora è entrata pure nel governo.

In un momento in cui la cultura italiana si lecca le ferite a causa delle chiusure per il Covid-19, con perdite per il comparto nell’ordine dei miliardi e con le istituzioni che litigano su tutto tranne che sulla riapertura di teatri, cinema e quant’altro, il colpo di grazia per il settore arriva dalla nomina a sottosegretaria di una figura che con la cultura non ha nulla a che fare in termini di esperienza e competenza e che, semmai, è nota solo per averla ridicolizzata.

Lucia Borgonzoni ha dimostrato fino a oggi di essere rappresentante perfetta dell’incompetenza e della faziosità politica e, colpo di scena, si ritrova ora a recitare un ruolo da protagonista in quello che dovrebbe essere il “governo dei migliori”, ”l’esecutivo dei competenti”. Un paradosso solo apparente, perché accompagnato da tante altre nomine della stessa caratura, che ci ricordano come il governo Draghi abbia forse un ottimo ufficio stampa, ma che nella realtà dei fatti è un’altra creatura zoppa, nel senso dell’integrità politico-morale di molti suoi rappresentanti.

The post Sulla nomina di Lucia Borgonzoni (e non solo la sua) decidete voi se piangere o ridere appeared first on Wired.

Fonte: Wired