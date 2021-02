Perché le azioni di GameStop sono tornate a crescere

25 Febbraio 2021 – 15:04

C’è un posto libero come responsabile finanziario di GameStop: l’attuale dirigente Jim Bell lascerà l’incarico il 26 marzo, in base a quanto annunciato dalla compagnia con una lettera ufficiale inviata l’altro giorno alla Sec, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari. Il nuovo “chief financial officer” dovrà avere “le capacità e le qualifiche per aiutare GameStop ad accelerare la sua trasformazione”, spiega l’azienda in una nota. La notizia ha calamitato l’attenzione dei forum su Reddit, e il “social buzz” ha contribuito mercoledì a far salire nuovamente il titolo a 91,71 dollari, registrando un +103,94%, con almeno 30 milioni di azioni scambiate nell’ultima ora di sessione, spiega Bloomberg.

Jim Bell, manager con esperienza nel settore ristorazione e retail di abbigliamento (Gap), era entrato in carica nel giugno 2019, e le sue dimissioni non sono dovute “ad alcun disaccordo su questioni riguardanti le operazioni, policy o pratiche, inclusi i principi e metodi di contabilità”, precisa l’azienda. L’accenno alla “trasformazione” di GameStop lascia intendere tuttavia che ci siano necessità strategiche che l’azienda intende cogliere con altri funzionari. “La dirigenza deve svoltare senza indugio da una mentalità ‘brick and mortar’ (catene che hanno negozi fisici, ndr) a una visione di technology company”, dichiarava in una lettera Ryan Cohen, il maggior investitore attivista entrato in azienda lo scorso settembre, accumulando azioni fino al 12,9%, conquistando tre posti su dieci nel consiglio d’amministrazione.

A proposito di strategia, Cohen sollecitava la necessità di abbracciare la digital economy, chiedendo di tagliare “gli eccessivi costi immobiliari” e di assumere “i giusti talenti”, per avere le risorse adatte a costruire “una potente piattaforma di ecommerce che offra prezzi competitivi, un’ampia selezione di giochi, consegne rapide”, indicando come modello di successo la sua precedente esperienza di fondatore e ad di Chewy, ecommerce di prodotti per animali.

Tutto questo per creare maggiore valore anche agli azionisti che, notava Cohen a novembre, “hanno visto scendere il valore delle loro quote di circa il 68% negli ultimi tre anni”. Allora il titolo veniva scambiato a circa 12 dollari e Cohen aggiungeva con rammarico che “GameStop è uno dei titoli più venduti allo scoperto dell’intero mercato”. Gli investitori di certo non scommettevano sul successo di un modello di business antiquato, come ribadito davanti al Congresso Usa dallo stesso Gabriel Plotkin di Melvin Capital, preso di mira dai redditors nel corso dello short squeeze di fine gennaio.

Da quel periodo di frenesia sul titolo GameStop non ha potuto né voluto capitalizzare e non ha mai venduto azioni, secondo quanto riporta Reuters. A due settimane dalla fine del trimestre, le consuete comunicazioni finanziarie erano già pronte e attuare simili operazioni in quel momento avrebbe comportato troppi ostacoli logistici e rischi regolatori, oltre alla necessità di preannunciare informazioni di alto livello finanziario che non potevano essere preparate in poco tempo. La Sec aveva dichiarato di voler verificare come le aziende avessero ottenuto vantaggi dalla volatilità del trading dei titoli, chiedendo alle aziende di fornire agli investitori maggiori dettagli sui rischi potenziali.

