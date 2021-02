Mini PC ACEPC T11 da 8/128GB in offerta lampo su Amazon!

25 February 2021 – 12:29

Offerta lampo per ACEPC T11, Mini PC con processore quad core Intel: solo 152,83 euro per il dispositivo con licenza ufficiale Windows 10 Pro inclusa.

The post Mini PC ACEPC T11 da 8/128GB in offerta lampo su Amazon! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico